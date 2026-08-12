Ausblick: Moreld AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Moreld AS Registered wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,770 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,29 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,66 Milliarden NOK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,83 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,59 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 7,94 Milliarden NOK, gegenüber 9,83 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch