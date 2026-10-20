Moody's Aktie 1130337 / US6153691059
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Moodys stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Moodys wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Moodys 20 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,08 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Moodys 2,01 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,89 USD im Vergleich zu 13,67 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 8,27 Milliarden USD, gegenüber 7,72 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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