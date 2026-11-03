Ausblick: Montrose Environmental Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Montrose Environmental Group stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Montrose Environmental Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 197,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Montrose Environmental Group 224,9 Millionen USD umsetzen können.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,172 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 751,7 Millionen USD, gegenüber 830,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net