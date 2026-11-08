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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Montauk Renewables gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Montauk Renewables stellt am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,038 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 53,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,114 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 210,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 176,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Montauk Renewables gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Ausblick: Montauk Renewables präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Montauk Renewables Inc Registered Shs
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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