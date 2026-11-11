Ausblick: Montana Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Montana Aerospace präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Montana Aerospace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,282 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 CHF je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 267,2 Millionen EUR betragen, verglichen mit 232,3 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 EUR, gegenüber -0,050 CHF je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,07 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 917,9 Millionen CHF generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net