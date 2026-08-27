Ausblick: Montage Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montage Technology A öffnet am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,790 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,83 Milliarden CNY – ein Plus von 29,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montage Technology A 1,41 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,09 CNY im Vergleich zu 1,95 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden CNY, gegenüber 5,46 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch