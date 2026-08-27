Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’603 0.2%  Bitcoin 64’337 1.1%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Suche...

Montage Technology a Aktie 48711792 / CNE100003MN7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Montage Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montage Technology a
221.22 CNY 10.06%
Kaufen Verkaufen

Montage Technology A öffnet am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,790 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,83 Milliarden CNY – ein Plus von 29,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montage Technology A 1,41 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,09 CNY im Vergleich zu 1,95 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden CNY, gegenüber 5,46 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Montage Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten