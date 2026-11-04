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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Monster Beverage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Monster Beverage wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,299 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,49 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,76 Milliarden USD, gegenüber 8,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Monster Beverage Corp
Analysen zu Monster Beverage Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Monster Beverage am 04.11.2026
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