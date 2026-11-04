Ausblick: Monster Beverage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Monster Beverage wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,299 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 13,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,49 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,76 Milliarden USD, gegenüber 8,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net