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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Monolithic Power Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Monolithic Power Systems stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,79 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,71 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 57,57 Prozent auf 1,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 737,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,64 USD aus. Im Vorjahr waren 12,86 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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