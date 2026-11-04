Ausblick: Monocle Acquisition veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Monocle Acquisition äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Monocle Acquisition im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 28,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 91,2 Millionen USD gegenüber 71,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 322,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 335,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net