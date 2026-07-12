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12.07.2026 07:01:06

Ausblick: Money Forward,Inc Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Money Forward
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Money Forward,Inc Registered wird am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -6,605 JPY. Dies würde einen Gewinn von 66,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Money Forward,Inc Registered -19,530 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Money Forward,Inc Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,60 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Money Forward,Inc Registered 11,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,97 JPY, gegenüber 28,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 59,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 50,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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