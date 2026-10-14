Money Forward Aktie 38076453 / JP3869960009
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Money Forward,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Money Forward,Inc Registered wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -21,460 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Money Forward,Inc Registered nach den Prognosen von 7 Analysten 16,63 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,29 JPY im Vergleich zu 28,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 61,96 Milliarden JPY, gegenüber 50,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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