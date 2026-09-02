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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Momo A legt Quartalsergebnis vor

Mom a
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Momo A wird am 03.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,48 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Momo A ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,47 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 362,3 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,04 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,12 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,44 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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