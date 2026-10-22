Momentum Group AB Registered b Aktie 37046543 / SE0009922305
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Momentum Group Registered B legt Quartalsergebnis vor
Momentum Group Registered B öffnet am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,64 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,19 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Momentum Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,31 Milliarden SEK aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,28 SEK, gegenüber 5,21 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 10,21 Milliarden SEK im Vergleich zu 9,55 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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