Momentum Group AB Registered b Aktie 117180904 / SE0017562523
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Momentum Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Momentum Group Registered B wird am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,09 SEK erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 815,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 746,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,42 SEK je Aktie, gegenüber 3,78 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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