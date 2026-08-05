Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Molson Coors Brewing Company (MCBC) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Molson Coors Brewing Company (MCBC) wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,68 Prozent auf 3,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,11 Milliarden USD, gegenüber 11,14 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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