Ausblick: Molson Coors Brewing C A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Molson Coors Brewing C A veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,82 Prozent auf 3,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -10,750 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,10 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,14 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch