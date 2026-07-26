Mold-tek Packaging Aktie 31429236 / INE893J01029
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mold-tek Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mold-tek Packaging wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,00 INR gegenüber 6,74 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mold-tek Packaging in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden INR im Vergleich zu 2,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,86 INR, wohingegen im Vorjahr noch 21,93 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,14 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,87 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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