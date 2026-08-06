Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MOL Hungarian Oil and Gas A äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 174,05 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 59,76 HUF in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MOL Hungarian Oil and Gas A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2.208,74 Milliarden HUF abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.198,75 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 501,49 HUF im Vergleich zu 398,11 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8.694,59 Milliarden HUF, gegenüber 8.696,28 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch