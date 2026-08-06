MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie 38234384 / HU0000153937
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MOL Hungarian Oil and Gas A äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 174,05 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 59,76 HUF in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll MOL Hungarian Oil and Gas A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2.208,74 Milliarden HUF abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.198,75 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 501,49 HUF im Vergleich zu 398,11 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8.694,59 Milliarden HUF, gegenüber 8.696,28 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)
|
06.08.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.