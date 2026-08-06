Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,275 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MOL Hungarian Oil and Gas A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,97 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,798 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,560 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,71 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch