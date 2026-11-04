Ausblick: Moelis Company (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Moelis Company (A) wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,724 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 434,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,03 USD, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,73 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net