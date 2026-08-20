Modulight Aktie 113883861 / FI4000511506
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Modulight stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Modulight präsentiert in der am 21.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,025 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,9 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,073 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,1 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Modulight Oyj Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Modulight stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Modulight legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Modulight legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Modulight präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Modulight Oyj Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.