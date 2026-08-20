Ausblick: Modulight stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Modulight präsentiert in der am 21.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,025 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,9 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,073 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,1 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch