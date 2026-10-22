Modulight Aktie 113883861 / FI4000511506
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Modulight legt Quartalsergebnis vor
Modulight wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Modulight in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,106 EUR je Aktie, gegenüber -0,110 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,4 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 7,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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