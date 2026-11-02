Ausblick: Modine Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Modine Manufacturing wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 32,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 978,3 Millionen USD gegenüber 738,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,02 USD im Vergleich zu 2,26 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden USD, gegenüber 3,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net