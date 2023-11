Ausblick: Moderna verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Moderna lässt sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Moderna die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,932 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Moderna noch 2,53 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 58,84 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna noch 3,36 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -4,149 USD je Aktie, gegenüber 20,12 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch