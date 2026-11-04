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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Modern Times Group MTG Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Modern Times Group MTG Registered A präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Modern Times Group MTG Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,12 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 SEK je Aktie gewesen.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,99 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,29 SEK, gegenüber -0,530 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 12,48 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
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Analysen zu Modern Times Group MTG AB Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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