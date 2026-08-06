Ausblick: MODEC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MODEC präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 196,08 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,54 Prozent erhöht. Damals waren 189,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MODEC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 181,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,40 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 907,86 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 789,89 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 744,24 Milliarden JPY, gegenüber 685,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch