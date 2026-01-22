Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Mobileye präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mobileye wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,061 USD je Aktie gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Mobileye mit einem Umsatz von insgesamt 432,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 22 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,358 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -3,820 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,65 Milliarden USD waren.

