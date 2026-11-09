Ausblick: Mobile Infrastructure verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mobile Infrastructure präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,057 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mobile Infrastructure einen Umsatz von 9,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,380 USD, gegenüber -0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net