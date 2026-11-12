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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mizuho Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mizuho Financial Group stellt am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 155,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 160,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.056,39 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 49,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.101,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 618,77 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 502,92 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 4.243,49 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 8.899,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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