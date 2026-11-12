|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mizuho Financial Group wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,199 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,78 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 52,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,96 Milliarden USD, gegenüber 59,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
|
12.11.26
|Ausblick: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Mizuho Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Mizuho Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mizuho Financial Group Inc (spons. ADRs)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.