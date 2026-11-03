Ausblick: MITSUI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,21 USD je Aktie gegenüber 10,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll MITSUI 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 25,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MITSUI 23,46 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,20 USD im Vergleich zu 38,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 98,01 Milliarden USD, gegenüber 92,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net