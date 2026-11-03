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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: MITSUI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MITSUI wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 15,21 USD je Aktie gegenüber 10,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll MITSUI 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 25,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MITSUI 23,46 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,20 USD im Vergleich zu 38,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 98,01 Milliarden USD, gegenüber 92,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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