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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui OSKLines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mitsui OSKLines wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 350,72 JPY. Im Vorjahresquartal waren 184,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 24,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 545,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 437,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 898,11 JPY im Vergleich zu 619,78 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2.321,89 Milliarden JPY, gegenüber 1.825,10 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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