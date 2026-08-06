Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie 914318 / JP3362700001
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui OSKLines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mitsui OSKLines wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 154,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 152,89 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 550,07 Milliarden JPY gegenüber 432,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 564,93 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 619,78 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.058,31 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.825,10 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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