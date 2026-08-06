Mitsui Mining and Smelting Aktie 762708 / JP3888400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mitsui Mining and Smelting wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 448,64 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mitsui Mining and Smelting ein EPS von -104,410 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 201,79 Milliarden JPY gegenüber 169,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1582,21 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1595,45 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 846,26 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 758,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.
|
06.08.26
|Ausblick: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Mitsui Mining and Smelting präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Mitsui Mining and Smelting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.