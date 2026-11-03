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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsui äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 120,44 JPY je Aktie gegenüber 80,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4.017,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.459,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 363,73 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 291,12 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 15.433,83 Milliarden JPY, gegenüber 13.995,22 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Mitsui & Co. Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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