Ausblick: Mitsui High-tec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui High-tec lässt sich am 11.06.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsui High-tec die Bilanz zum am 30.04.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -4,800 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 9,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 20,35 Milliarden JPY gegenüber 20,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,20 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,71 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 7,98 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 88,25 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 81,99 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch