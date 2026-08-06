Ausblick: Mitsui Fudosan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsui Fudosan wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,60 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,81 JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 802,32 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Mitsui Fudosan für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 654,39 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 107,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 101,04 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.791,94 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.709,75 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch