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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mitsui Engineering Shipbuilding wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 95,44 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui Engineering Shipbuilding noch 102,26 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Mitsui Engineering Shipbuilding 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 93,65 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsui Engineering Shipbuilding 84,40 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 357,21 JPY im Vergleich zu 381,15 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 379,44 Milliarden JPY, gegenüber 353,20 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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