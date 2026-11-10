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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsui Chemicals präsentiert Quartalsergebnisse
Mitsui Chemicals äussert sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 17,41 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsui Chemicals einen Gewinn von 18,93 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Mitsui Chemicals 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 484,92 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsui Chemicals 398,24 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 166,57 JPY, gegenüber 91,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.891,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.668,75 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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