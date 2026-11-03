Ausblick: Mitsubishi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 61,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Mitsubishi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.507,52 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.419,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 335,92 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 210,92 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 21.045,91 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 18.916,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net