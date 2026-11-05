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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mitsubishi Heavy Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mitsubishi Heavy Industries wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 23,51 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 13,89 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mitsubishi Heavy Industries nach den Prognosen von 7 Analysten 1.223,31 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 920,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 130,69 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 98,86 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5.574,33 Milliarden JPY, gegenüber 4.974,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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