Ausblick: Mitsubishi Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi Electric lädt am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 63,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 47,85 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,20 Prozent auf 1.550,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Electric noch 1.419,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 260,73 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 198,31 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6.425,79 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.894,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net