Ausblick: Miragen Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

Miragen Therapeutics lässt sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Miragen Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,697 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 90,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,112 USD je Aktie, gegenüber -20,100 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch