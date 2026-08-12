MiNK Therapeutics Aktie 141686708 / US6036932019
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: MiNK Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MiNK Therapeutics lässt sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MiNK Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,600 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,060 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,745 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,930 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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