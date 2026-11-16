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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: MINISO Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MINISO Group A präsentiert in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 CNY gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,52 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 809,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,43 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 24,69 Milliarden CNY, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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