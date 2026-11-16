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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: MINISO Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MINISO Group A wird am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,561 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 HKD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,31 Prozent auf 7,62 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 1,06 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,87 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,26 Milliarden HKD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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|Ausblick: MINISO Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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