Ausblick: Ming Yang Smart Energy Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ming Yang Smart Energy Group wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst schätzt, dass Ming Yang Smart Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,137 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 68,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 15,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,431 CNY, gegenüber 0,310 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 43,80 Milliarden CNY im Vergleich zu 38,07 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net