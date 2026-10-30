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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ming Yang Smart Energy Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ming Yang Smart Energy Group wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass Ming Yang Smart Energy Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,137 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 68,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 15,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,431 CNY, gegenüber 0,310 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 43,80 Milliarden CNY im Vergleich zu 38,07 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
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30.10.26
|Ausblick: Ming Yang Smart Energy Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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16.10.26
|Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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