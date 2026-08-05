Ausblick: Mineros SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mineros SA wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 629,91 COP je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 281,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 765,98 Milliarden COP erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD, gegenüber 1985,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.239,94 Milliarden COP generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch