Mineros Aktie 716070 / COC07PA00027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mineros SA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mineros SA wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 629,91 COP je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 281,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 765,98 Milliarden COP erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD, gegenüber 1985,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.239,94 Milliarden COP generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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