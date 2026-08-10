Mineralys Therapeutics Aktie 124559538 / US6031701013
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mineralys Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mineralys Therapeutics wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mineralys Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,549 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,660 USD je Aktie gewesen.
Mineralys Therapeutics soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,310 USD je Aktie, gegenüber -2,290 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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