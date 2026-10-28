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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Minerals Technologies legt Quartalsergebnis vor
Minerals Technologies öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,72 Prozent auf 552,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 532,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,18 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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